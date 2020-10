App bancarie su Huawei con HMS | lavori in corso e alcune dritte

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Uno dei temi più delicati per coloro che hanno acquistato uno smartphonesenza servizi Google, o che in alternativa si apprestano a farlo a breve termine, si riferisce senza ombra di dubbio alle scarse soluzioni disponibili nel market in termini di applicazioni. Come è noto, il produttore asiatico sta lavorando a livelli elevatissimi per assicurare nel minor tempo possibile un ampio ventaglio di applicazioni di questo tipo, ma è chiaro che oggi 5 ottobre ci siano ancora delle carenze. Prospettive e soluzioni con appsui nuoviDunque, dopo aver analizzato nei mesi scorsiimportanti new entry in App Gallery, stamane credo sia importante concentrarsi sui progetti a medio termine dell’azienda. Attraverso una replica ufficiale che ho ...