Alessandra Mussolini cade di faccia, tac al naso ma nessun problema (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ha ammesso l'errore: sarebbe stata lei a fare una manovra rischiosa, che ha messo in difficoltà il suo ballerino titolare Maykel Fonts. Alessandra Mussolini cade durante le prove di Ballando con le Stelle e, con ogni probabilità, non potrà completare la preparazione in vista della serata di sabato 10 ottobre. L'ex deputata ed europarlamentare, infatti, ha preso una brutta botta al naso che l'ha costretta a passare il pomeriggio in clinica per sottoporsi a degli esami strumentali. LEGGI ANCHE > Alessandra Mussolini ballerà con le stelle Alessandra Mussolini cade durante le prove di Ballando con le stelle Il tutto è stato documentato proprio da Maykel Fonts, che ha pubblicato ...

