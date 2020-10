Xiaomi Mi 10 Lite 5G | prezzo ancora più basso su Amazon | in attesa del Prime Day

Leggi su optimagazine

(Di domenica 4 ottobre 2020) Negli ultimi mesi si è fatto parecchio parlare tra gli appassionati di hi-tech, e in particolare di tecnologia mobile, delloMi 105G. E a ragione, considerando che lo smartphone della compagnia cinese mette sul piatto buone prestazioni ad undecisamente interessante, con piena compatibilità con le reti di nuova generazione.che in queste settimane sta calando vertiginosamente un po’ ovunque, soprattutto presso i principali rivenditori presenti in rete. Non a caso anche in data odierna, 4 ottobre 2020, troviamo loMi 105G in sconto sul listino della divisione italiana di, gigante dell’eCommerce fondato e attualmente capitanato da Jeff Bezos. Per altro poco prima che scatti l’attesissima ...