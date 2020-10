Trevisan-Swiatek in tv | data | orario | canale e diretta streaming quarti Roland Garros 2020

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) Martinafa la storia e vola aidi finale al, dopo aver sconfitto in due set l’olandese Bertens. Ora la talentuosa toscana si trova di fronte a Iga, reduce dal successo netto contro la numero uno del seeding Simona Halep. Il match che vale un posto in semifinale andrà in scena martedì 6 ottobre, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco:televisiva su Eurosport (210 o 211 di Sky) e livesu Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito.