Trevisan-Bertens in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di domenica 4 ottobre 2020) Martina Trevisan è opposta a Kiki Bertens agli ottavi di finale del Roland Garros 2020. Ha dell’incredibile quanto sta facendo la toscana a Parigi: disintegrato il proprio best ranking, primo quarto turno a livello Slam e tanta voglia di non smettere di sognare. La partita è in programma oggi, domenica 4 ottobre, dalle ore 13. La diretta televisiva verrà offerta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, DAZN), con live streaming disponibile su Eurosport Player e Sky Go. Sportface.it garantirà una diretta testuale, con aggiornamenti e approfondimenti post-match con gli highlights. LA diretta LIVE Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) Martinaè opposta a Kikiagli ottavi di finale del. Ha dell’incredibile quanto sta facendo la toscana a Parigi: disintegrato il proprio best ranking, primo quarto turno a livello Slam e tanta voglia di non smettere di sognare. La partita è in programma, domenica 4 ottobre, dalle ore 13. Latelevisiva verrà offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, DAZN), con livedisponibile su Eurosport Player e Sky Go. Sportface.it garantirà unatestuale, con aggiornamenti e approfondimenti post-match con gli highlights. LALIVE

buscopal : RT @antogar78: Domani il Souzanne Lenglen, il campo più bello del #RolandGarros parlerà italiano: alle 11 #Trevisan vs #Bertens. A seguire… - apicella57 : RT @antogar78: Domani il Souzanne Lenglen, il campo più bello del #RolandGarros parlerà italiano: alle 11 #Trevisan vs #Bertens. A seguire… - flamminiog : RT @antogar78: Domani il Souzanne Lenglen, il campo più bello del #RolandGarros parlerà italiano: alle 11 #Trevisan vs #Bertens. A seguire… - Gardenia11_1 : RT @antogar78: Domani il Souzanne Lenglen, il campo più bello del #RolandGarros parlerà italiano: alle 11 #Trevisan vs #Bertens. A seguire… - antogar78 : Domani il Souzanne Lenglen, il campo più bello del #RolandGarros parlerà italiano: alle 11 #Trevisan vs #Bertens. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Trevisan Bertens Trevisan-Bertens, Roland Garros 2020 oggi: orario, tv, programma, streaming OA Sport Trevisan-Bertens in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020

Martina Trevisan è opposta a Kiki Bertens agli ottavi di finale del Roland Garros 2020. Ha dell’incredibile quanto sta facendo la toscana a Parigi: disintegrato il proprio best ranking, primo quarto ...

Trevisan, la metamorfosi e il sorriso

Le metamorfosi del tennis sono giornate in cui sorrisi e dolore si alternano un po' come nella vita. Nelle quali basta imparare la lezione per capire il vero senso delle cose. Martina Trevisan ha una ...

Martina Trevisan è opposta a Kiki Bertens agli ottavi di finale del Roland Garros 2020. Ha dell’incredibile quanto sta facendo la toscana a Parigi: disintegrato il proprio best ranking, primo quarto ...Le metamorfosi del tennis sono giornate in cui sorrisi e dolore si alternano un po' come nella vita. Nelle quali basta imparare la lezione per capire il vero senso delle cose. Martina Trevisan ha una ...