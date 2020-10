Trapani, grida 'Allah akbar' e irrompe in un convento: fermato (Di domenica 4 ottobre 2020) commenta gridando più volte 'Allah akbar', un giovane maghrebino ha sfondato la porta d'ingresso della chiesa e del convento Cuore di Gesù nel centro storico di Mazara del Vallo, Trapani,. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 ottobre 2020) commentando più volte '', un giovane maghrebino ha sfondato la porta d'ingresso della chiesa e delCuore di Gesù nel centro storico di Mazara del Vallo,,. Lo ...

Atena_101 : Le solite merde che accogliamo a braccia aperte #accoglioni #GovernodellaVergogna - imarkez : RT @blogsicilia: Grida 'Allah Akbar' e irrompe in un convento di suore, paura a Mazara del Vallo - - grecale66 : RT @blogsicilia: Grida 'Allah Akbar' e irrompe in un convento di suore, paura a Mazara del Vallo - - SilvanoIbatici : RT @blogsicilia: Grida 'Allah Akbar' e irrompe in un convento di suore, paura a Mazara del Vallo - - blogsicilia : Grida 'Allah Akbar' e irrompe in un convento di suore, paura a Mazara del Vallo - -