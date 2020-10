TMW: Milik, non c’è intesa tra Napoli e Fiorentina su formula e cifra del riscatto (Di domenica 4 ottobre 2020) Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, la trattativa tra Napoli e Fiorentina per il prestito di Milik si complica. Tra i club non c’è intesa sulla formula e sulla cifra del riscatto. Il portale scrive: “Non c’è intesa sulla formula tra viola e Napoli. Inoltre, per andare in prestito, il giocatore dovrebbe rinnovare e adesso è in Polonia con la Nazionale. Tecnicamente è un affare difficile, anche se i contatti con tutta la dirigenza, anche direttamente col calciatore, vanno avanti. Per adesso Milik non ha accettato la destinazione, teoricamente i tempi sono stretti per completare tutto l’iter. E la ricerca della punta per i viola prosegue, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, la trattativa traper il prestito disi complica. Tra i club non c’èsullae sulladel. Il portale scrive: “Non c’èsullatra viola e. Inoltre, per andare in prestito, il giocatore dovrebbe rinnovare e adesso è in Polonia con la Nazionale. Tecnicamente è un affare difficile, anche se i contatti con tutta la dirigenza, anche direttamente col calciatore, vanno avanti. Per adessonon ha accettato la destinazione, teoricamente i tempi sono stretti per completare tutto l’iter. E la ricerca della punta per i viola prosegue, ...

