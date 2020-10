Remuzzi ora ribalta l'allarme: "Contagi? Contate i ricoveri..." (Di domenica 4 ottobre 2020) Federico Garau Il direttore del Mario Negri esamina la situazione italiana: "C'è immunità nelle zone in cui il virus è circolato di più. Aumento dei positivi? Rapportarli sempre col numero dei tamponi, e ricordare che contano i ricoveri" Cresce la preoccupazione in seguito all'aumento di Contagi da Coronavirus, arrivati ieri a 2.844 (su 118.932 tamponi eseguiti), ed il governo sembra proprio intenzionato a varare nuove misure restrittive, che comprenderebbero l'uso della mascherina anche all'aperto per tutte le regioni italiane e la chiusura dei locali dopo le ore 23. Eppure, mentre da un parte l'Iss (Istituto superiore di sanità) ed il ministero della Salute lanciano l'allarme, parlando nel loro ultimo report di un"concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico", in caso di "un ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 ottobre 2020) Federico Garau Il direttore del Mario Negri esamina la situazione italiana: "C'è immunità nelle zone in cui il virus è circolato di più. Aumento dei positivi? Rapportarli sempre col numero dei tamponi, e ricordare che contano i" Cresce la preoccupazione in seguito all'aumento dida Coronavirus, arrivati ieri a 2.844 (su 118.932 tamponi eseguiti), ed il governo sembra proprio intenzionato a varare nuove misure restrittive, che comprenderebbero l'uso della mascherina anche all'aperto per tutte le regioni italiane e la chiusura dei locali dopo le ore 23. Eppure, mentre da un parte l'Iss (Istituto superiore di sanità) ed il ministero della Salute lanciano l', parlando nel loro ultimo report di un"concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico", in caso di "un ...

Quello che in primavera non era possibile perché il virus girava da mesi" ha aggiunto Remuzzi intervistato dal corriere della Sera, concludendo: "Il sistema sanitario si dimostrerà pronto. Chi ha ...

