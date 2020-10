Quando andrà in onda Profiling 10 su Giallo, con la nuova criminologa Elisa Bergman (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo il finale della nona stagione, trasmesso domenica 5 ottobre, l’appuntamento con Profiling 10 su Giallo sarà presumibilmente tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021: i nuovi episodi della serie francese – dal titolo originale Profilage – avranno una nuova protagonista, col secondo cambio al vertice del cast in dieci anni. Gli episodi di Profiling 10 sono già stati trasmessi la scorsa estate in Italia da Fox Crime, canale satellitare di Sky, e arriveranno in chiaro prossimamente, sul canale 38 del digitale terrestre. Profiling 10 aveva debuttato a marzo in Francia, su TF1, confermandosi uno dei titoli di punta della rete al punto da essere rinnovata per un’undicesima stagione. Giallo ha trasmesso quest’anno sia l’ottava ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo il finale della nona stagione, trasmesso domenica 5 ottobre, l’appuntamento con10 susarà presumibilmente tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021: i nuovi episodi della serie francese – dal titolo originale Profilage – avranno unaprotagonista, col secondo cambio al vertice del cast in dieci anni. Gli episodi di10 sono già stati trasmessi la scorsa estate in Italia da Fox Crime, canale satellitare di Sky, e arriveranno in chiaro prossimamente, sul canale 38 del digitale terrestre.10 aveva debuttato a marzo in Francia, su TF1, confermandosi uno dei titoli di punta della rete al punto da essere rinnovata per un’undicesima stagione.ha trasmesso quest’anno sia l’ottava ...

AlbertoBagnai : Ma secondo voi, quando dico asse Roma-Berlino-Pechino scherzo? E secondo voi come andrà a finire? - trash_italiano : Come andrà: “Denis, ti è sfuggita un’imprecazione mentre scherzavi, alle 2 di notte, quando tutta Italia dormiva.… - andmar76 : RT @Pamelaariete: È FACILE DIRE DI STARE A CASA QUANDO HAI LO STIPENDIO GARANTITO. MA NON #ANDRA'TUTTOBENE# A CASA DI TUTTI. - leuroleso : RT @AlbertoBagnai: Ma secondo voi, quando dico asse Roma-Berlino-Pechino scherzo? E secondo voi come andrà a finire? - QAin51404808 : RT @Pamelaariete: È FACILE DIRE DI STARE A CASA QUANDO HAI LO STIPENDIO GARANTITO. MA NON #ANDRA'TUTTOBENE# A CASA DI TUTTI. -

Ultime Notizie dalla rete : Quando andrà Di Battista piccona i 5 Stelle: «Finiremo come l’Udeur C’è chi non mi vuole capo» Corriere della Sera