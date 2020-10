Paperissima Sprint: al via la nuova stagione con la riconferma di Roberta Lanfranchi e il Gabibbo (Di domenica 4 ottobre 2020) Roberta Lanfranchi e il Gabibbo Papere, papere e ancora papere. Archiviata da pochi giorni l’edizione estiva, gaffes, cadute e scivoloni tornano a presidiare l’access di Canale5. A partire da questa sera Roberta Lanfranchi e il Gabibbo – che lo scorso 1° ottobre ha festeggiato un importante compleanno – saranno i conduttori della stagione invernale di Paperissima Sprint, in onda tutte le domeniche alle 20,35. La Lanfranchi, confermata per il terzo anno consecutivo alla guida del programma, si dichiara entusiasta: “Allora è proprio vero il detto che non c’è due senza tre! Io sono felicissima di tornare, non solo nella veste di conduttrice, ma anche di interpretare ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 ottobre 2020)e ilPapere, papere e ancora papere. Archiviata da pochi giorni l’edizione estiva, gaffes, cadute e scivoloni tornano a presidiare l’access di Canale5. A partire da questa serae il– che lo scorso 1° ottobre ha festeggiato un importante compleanno – saranno i conduttori dellainvernale di, in onda tutte le domeniche alle 20,35. La, confermata per il terzo anno consecutivo alla guida del programma, si dichiara entusiasta: “Allora è proprio vero il detto che non c’è due senza tre! Io sono felicissima di tornare, non solo nella veste di conduttrice, ma anche di interpretare ...

solospettacolo : Paperissima Sprint, al via l'edizione domenicale - LauraFrigerio : Roberta Lanfranchi torna a Paperissima Sprint - programmitvoggi : ‘Paperissima Sprint’, al via l’edizione domenicale con Roberta Lanfranchi e il Gabibbo - Lopinionista : ‘Paperissima Sprint’, al via l’edizione domenicale con Roberta Lanfranchi e il Gabibbo - mmanuelmarini : ma seriamente paperissima sprint vi fa ancora ridere nonostante metta le stesse clip dal 2002? perché a me fino a p… -

Ultime Notizie dalla rete : Paperissima Sprint Torna "Paperissima Sprint": Roberta Lanfranchi e il Gabibbo conducono la nuova edizione TGCOM Paperissima Sprint: al via la nuova stagione con la riconferma di Roberta Lanfranchi e il Gabibbo

A partire da questa sera Roberta Lanfranchi e il Gabibbo – che lo scorso 1° ottobre ha festeggiato un importante compleanno – saranno i conduttori della stagione invernale di Paperissima Sprint, in ...

PAPERISSIMA SPRINT | Parte l’edizione domenicale con ROBERTA LANFRANCHI e il GABIBBO

Al via l’edizione domenicale diPAPERISSIMA SPRINTalla conduzione la coppia di fatto formata daROBERTA LANFRANCHI e il GABIBBO Da domenica 4 ...

A partire da questa sera Roberta Lanfranchi e il Gabibbo – che lo scorso 1° ottobre ha festeggiato un importante compleanno – saranno i conduttori della stagione invernale di Paperissima Sprint, in ...Al via l’edizione domenicale diPAPERISSIMA SPRINTalla conduzione la coppia di fatto formata daROBERTA LANFRANCHI e il GABIBBO Da domenica 4 ...