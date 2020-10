Napoli bloccato dal virus, ma la Juve andrà in campo lo stesso (vincendo così la partita a tavolino) (Di domenica 4 ottobre 2020) La partita Juventus-Napoli in cartellone oggi a Torino alle 20,45 non si giocherà perché i giocatori partenopei sono stati messi in isolamento fiduciario dopo che ieri il calciatore azzurro Elmas è risultato positivo al coronavirus (è il secondo caso, dopo quello di Zielinski). I giocatori del Napoli, quindi, non possono raggiungere Torino per disposizione della Asl, che li obbliga ciascuno presso il proprio domicilio. Il documento della Asl di NapoliNapoli bloccato dal virus, ma la Juve andrà in campo lo stesso (vincendo così la partita a tavolino) La Juventus, intanto, ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Lantus-in cartellone oggi a Torino alle 20,45 non si giocherà perché i giocatori partenopei sono stati messi in isolamento fiduciario dopo che ieri il calciatore azzurro Elmas è risultato positivo al corona(è il secondo caso, dopo quello di Zielinski). I giocatori del, quindi, non possono raggiungere Torino per disposizione della Asl, che li obbliga ciascuno presso il proprio domicilio. Il documento della Asl didal, ma laandrà inlocosì la) Lantus, intanto, ...

La Juventus, intanto, ha fatto sapere, anche attraverso i suoi canali social, che scenderà regolarmente in campo, dove, non trovando la squadra avversaria, dovrebbe vedersi assegnata dal giudice ...

L’Asl blocca il Napoli e la partita con la Juve

Positivo Elmas, le autorità temono un altro caso Genoa e scavalcano i protocolli del calcio: squadra fermata con l’aereo già pronto ...

La Juventus, intanto, ha fatto sapere, anche attraverso i suoi canali social, che scenderà regolarmente in campo, dove, non trovando la squadra avversaria, dovrebbe vedersi assegnata dal giudice ...

Positivo Elmas, le autorità temono un altro caso Genoa e scavalcano i protocolli del calcio: squadra fermata con l'aereo già pronto ...