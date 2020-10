Nagorno-Karabakh, cronistoria di un conflitto lungo trent'anni tra Armenia e Azerbaigian (Di domenica 4 ottobre 2020) Non c'è pace per il Nagorno-Karabakh , regione del Caucaso meridionale, al centro di una contesa tra Armenia e Azerbaigian . Il territorio, composto in prevalenza da armeni e cristiani, si trova all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 ottobre 2020) Non c'è pace per il, regione del Caucaso meridionale, al centro di una contesa tra. Il territorio, composto in prevalenza da armeni e cristiani, si trova all'...

FMCastaldo : Esprimo forte preoccupazione per gli scontri armati nel Nagorno-Karabakh, il conflitto rischia di destabilizzare la… - SkyTG24 : Alta tensione nel Caucaso fra #Armenia e #Azerbaigian: si combatte nella regione autonoma del Nagorno Karabakh, dov… - Agenzia_Ansa : Caucaso in fiamme, guerra tra Armenia e Azerbaigian. Riesplode il conflitto in Nagorno Karabakh, bombe e morti. M… - GalSissi : ASIA/TURCHIA - Conflitto in Nagorno-Karabakh, aumentano intimidazioni e timori per gli armeni turchi - Agenzia Fides - ssalerno2 : RT @giostabile: Nagorno Karabakh, riesplode il conflitto con droni e mercenari -