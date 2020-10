Milan, Pioli esulta: “Un inizio da sogno, ora ci serve un difensore” (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Milan travolge lo Spezia a San Siro con un rotondo 3-0. Decide una doppietta di Leao e un gol di Theo Hernandez. I rossoneri sono in testa alla classifica a punteggio pieno e sognano in grande.LE PAROLE DI PioliIl tecnico Stefano Pioli analizza il momento della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Sono soddisfatto per la partita di stasera. Stiamo cercando un difensore. Con un calendario stimolante stiamo cercando rinforzi. Sognavamo un inizio del genere. Siamo ripartiti con lo spirito giusto. Dobbiamo avere positività e fiducia per il futuro. Il Milan dev'essere squadra. Abbiamo caratteristiche particolari. Sappiamo benissimo che ci sono tante aspettative per il nostro blasone. Se ci arriviamo con il giusto entusiasmo, possiamo ottenere grandi risultati. Abbiamo dovuto giocare partite ogni ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020) Iltravolge lo Spezia a San Siro con un rotondo 3-0. Decide una doppietta di Leao e un gol di Theo Hernandez. I rossoneri sono in testa alla classifica a punteggio pieno e sognano in grande.LE PAROLE DIIl tecnico Stefanoanalizza il momento della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Sono soddisfatto per la partita di stasera. Stiamo cercando un difensore. Con un calendario stimolante stiamo cercando rinforzi. Sognavamo undel genere. Siamo ripartiti con lo spirito giusto. Dobbiamo avere positività e fiducia per il futuro. Ildev'essere squadra. Abbiamo caratteristiche particolari. Sappiamo benissimo che ci sono tante aspettative per il nostro blasone. Se ci arriviamo con il giusto entusiasmo, possiamo ottenere grandi risultati. Abbiamo dovuto giocare partite ogni ...

