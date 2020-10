Mercato Juventus, Paratici lavora a due cessioni dopo Rugani e De Sciglio (Di domenica 4 ottobre 2020) Mercato Juventus – Juventus molto attiva sul Mercato. Nelle ultime 24 ore, Rugani è andato al Rennes e De Sciglio sembra vicino al Lione. Due cessioni importanti che sbloccano la situazione. Adesso rimangono altri due calciatori da cedere, due questioni diverse. Sami Khedira e Douglas Costa, probabilmente. Nell’ultimo giorno di Mercato Paratici lavorerà sul brasiliano, che ha già rifiutato diverse destinazioni, e sul centrocampista tedesco, che non vuole rescindere con una stagione d’anticipo il contratto in scadenza nel 2024. Mercato Juventus, Paratici su Khedira e Douglas Costa Su Khedira la linea è abbastanza chiara: è fuori ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 4 ottobre 2020)molto attiva sul. Nelle ultime 24 ore,è andato al Rennes e Desembra vicino al Lione. Dueimportanti che sbloccano la situazione. Adesso rimangono altri due calciatori da cedere, due questioni diverse. Sami Khedira e Douglas Costa, probabilmente. Nell’ultimo giorno dilavorerà sul brasiliano, che ha già rifiutato diverse destinazioni, e sul centrocampista tedesco, che non vuole rescindere con una stagione d’anticipo il contratto in scadenza nel 2024.su Khedira e Douglas Costa Su Khedira la linea è abbastanza chiara: è fuori ...

