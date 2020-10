Live Lazio-Inter 1-1 | diretta | espulso Immobile per una manata a Vidal

(Di domenica 4 ottobre 2020) 34'st Ultimi due cambi per Simone Inzaghi, che toglie Luis Alberto e Luis Alberto, inserendo 33'st Entrano D'Ambrosio e Sanchez per l'. Conte richiama Skriniar e...

fcin1908it : LIVE #LazioInter 1-1 (78'): CAMBI INTER. Fuori Lautaro e Skriniar, dentro Sanchez e D'Ambrosio… - laziopress : 3° SERIE A | LAZIO-INTER 1-1 (30' Lautaro, 55' Milinkovic) -

Ultime Notizie dalla rete : Live Lazio

Strakosha non avrebbe potuto farci nulla. 5'st La Lazio non riesce ad imbastire un'azione offensiva. Troppo distanti i reparti, con Immobile che si ritrova spesso solo con davanti tutta la difesa dell ...2'st Occasione per l'Inter: la Lazio perde palla con Fares, Lautaro ne approfitta e serve Lukaku che di sinistro va vicino al raddoppio. Subito pericolosa la ...