Liga: Real a tutta, batte il Levante e vola in vetta (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 04 OTT - Un gol di Vinicius Junior, al 16' del primo tempo, e uno di Benzema, al 50' della ripresa, regalano al Real Madrid la vittoria per 2-0 sul Levante, nella trasferta di Valencia.

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Un gol di Vinicius Junior, al 16' del primo tempo, e uno di Benzema, al 50' della ripresa, regalano al Real Madrid la vittoria per ... che completerà la 5/a giornata della Liga ...

Liga, Vinicius e Benzema danno i tre punti al Real contro il Levante

I gol del giovane brasiliano e del francese confermano i blancos in testa alla Liga. Roncaglia e Ely protagonisti nei successi di Osasuna e Alaves ...

