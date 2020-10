Juventus-Napoli, Agnelli: “Protocollo chiaro, nostro club rispetta le regole. De Laurentiis? La sua richiesta…” (Di domenica 4 ottobre 2020) Napoli nel caos.Non si giocherà il big match della terza giornata di Serie A tra Juventus e Napoli in programma questa sera all'Allianz Stadium. Gli azzurri, fermati dall'ASL campana, non sono partiti alla volta di Torino; i bianconeri - al contrario - scesi in campo nonostante l'assenza dei partenopei. A fare chiarezza sulla posizione della "Vecchia Signora" è proprio il presidente della Juventus Andrea Agnelli, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" direttamente dall'Allianz Stadium."Io non devo farmi un'idea. Sono qui oggi perché è giusto e doveroso dare la nostra opinione. Ciò che è indispensabile è fare un minimo di chiarezza. Abbiamo dei protocolli molto chiari per queste situazioni. Era prevedibile che sarebbe successo. In questo caso si applica ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020)nel caos.Non si giocherà il big match della terza giornata di Serie A train programma questa sera all'Allianz Stadium. Gli azzurri, fermati dall'ASL campana, non sono partiti alla volta di Torino; i bianconeri - al contrario - scesi in campo nonostante l'assenza dei partenopei. A fare chiarezza sulla posizione della "Vecchia Signora" è proprio il presidente dellaAndrea, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" direttamente dall'Allianz Stadium."Io non devo farmi un'idea. Sono qui oggi perché è giusto e doveroso dare la nostra opinione. Ciò che è indispensabile è fare un minimo di chiarezza. Abbiamo dei protocolli molto chiari per queste situazioni. Era prevedibile che sarebbe successo. In questo caso si applica ...

