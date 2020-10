Juve-Napoli, bianconeri e arbitri allo stadio. Manca il Napoli. Cts: 'La responsabilità è della Asl'. Agnelli: 'De Laurentiis mi ha scritto ... (Di domenica 4 ottobre 2020) I giocatori della Juve sono arrivati sotto la pioggia all'Allianza Stadium in pullman , come se fosse una normale partita di campionato. Il programma della domenica dei bianconeri non è cambiato, ... Leggi su leggo (Di domenica 4 ottobre 2020) I giocatorisono arrivati sotto la pioggia all'Allianza Stadium in pullman , come se fosse una normale partita di campionato. Il programmadomenica deinon; cambiato, ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - LorenzoPuliga : RT @sechesi: Il Napoli una settimana fa ha giocato contro una squadra nella quale sono stati rilevati 12 positivi a distanza di 24h e oggi… - AlfanoToni : RT @LiveBianconera: Niente live post-partita, purtroppo. Ma domani alle 16 saremo in onda sul nostro canale Youtube per parlare della vic… -