Il PIL nel nostro Paese è sceso del 13% (Di domenica 4 ottobre 2020) Il PIL nel nostro Paese è sceso del 13% nel secondo trimestre. L'Italia ha registrato un calo record del 13% del suo prodotto interno lordo (PIL) nel secondo trimestre rispetto al precedente, a causa della pandemia causata dal coronavirus, entrando così in una recessione, che ha peggiorato la sua stima. Lo ha confermato venerdì 2 ottobre l'Istat: rispetto al secondo trimestre del 2019, il crollo della terza economia dell'area dell'euro è ancora più vertiginoso, a -18%. Al 31 agosto, nella sua seconda stima che aveva già offuscato la precedente, l'Istat aveva registrato un calo del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% su un anno. Nei primi sei mesi dell'anno il calo ha raggiunto il 14,8%. L'Italia, primo Paese in Europa ad essere colpito dalla pandemia, ha imposto un rigido lockdown da marzo a maggio, che ha paralizzato gran parte della sua economia.

