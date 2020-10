Il Brescia mette le ali: oltre a Ragusa c’è Di Gaudio (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Brescia ha iniziato questa nuova avventura in Serie B con un amaro pareggio casalingo contro l’Ascoli. Delneri, nuovo tecnico delle rondinelle, sa per certo quello che ancora manca alla squadra: le ali. Per questo motivo, dopo aver messo a segno il colpo Ragusa, la dirigenza biancoazzurra ha messo gli occhi addosso a Di Gaudio. Antonio Di Gaudio ai tempi del Parma – Photo credits: Alessandro Sabattini/Getty Images Di Gaudio, l’ala portafortuna Antonio Di Gaudio, nato a Palermo il 16 agosto 1989, è un’ala proveniente dal settore giovanile dei rosanero. E’ un calciatore molto abile nel dribbling, in grado di fornire numerosi assist ai compagni. Gran parte della sua carriera è stata impiegata alle forze del Carpi. Infatti, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilha iniziato questa nuova avventura in Serie B con un amaro pareggio casalingo contro l’Ascoli. Delneri, nuovo tecnico delle rondinelle, sa per certo quello che ancora manca alla squadra: le ali. Per questo motivo, dopo aver messo a segno il colpo, la dirigenza biancoazzurra ha messo gli occhi addosso a Di. Antonio Diai tempi del Parma – Photo credits: Alessandro Sabattini/Getty Images Di, l’ala portafortuna Antonio Di, nato a Palermo il 16 agosto 1989, è un’ala proveniente dal settore giovanile dei rosanero. E’ un calciatore molto abile nel dribbling, in grado di fornire numerosi assist ai compagni. Gran parte della sua carriera è stata impiegata alle forze del Carpi. Infatti, ...

Il Brescia ha iniziato questa nuova avventura in Serie B con un amaro pareggio casalingo contro l’Ascoli. Delneri, nuovo tecnico delle rondinelle, sa per certo quello che ancora manca alla squadra: le ...

