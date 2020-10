Grassani: «Il Napoli non ha rispettato il protocollo? La Asl informata subito, nessuna contestazione» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alla Domenica Sportiva è intervenuto il legale del Napoli Mattia Grassani. Intervistato da Jacopo Volpi schierato – lo ha detto – per il regolare svolgimento della partita. Addirittura nel corso dell’intervista ha parlato del 3-0 a tavolino come se fosse una decisione ineluttabile mentre in apertura di trasmissione un suo giornalista – Alberto Rimedio – in collegamento da Torino aveva detto che gli interventi del Cts e del viceministro della Salute Sileri hanno cambiato lo scenario e adesso il 3-0 a tavolino è tutt’altro che certo. Ecco le parole dell’avvocato Grassani. «In materia di Covid-19 l’autorità spetta alle Asl. Il Napoli non è partito solo perché nella giornata di sabato ha ricevuto due comunicazioni da parte di due ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alla Domenica Sportiva è intervenuto il legale delMattia. Intervistato da Jacopo Volpi schierato – lo ha detto – per il regolare svolgimento della partita. Addirittura nel corso dell’intervista ha parlato del 3-0 a tavolino come se fosse una decisione ineluttabile mentre in apertura di trasmissione un suo giornalista – Alberto Rimedio – in collegamento da Torino aveva detto che gli interventi del Cts e del viceministro della Salute Sileri hanno cambiato lo scenario e adesso il 3-0 a tavolino è tutt’altro che certo. Ecco le parole dell’avvocato. «In materia di Covid-19 l’autorità spetta alle Asl. Ilnon è partito solo perché nella giornata di sabato ha ricevuto due comunicazioni da parte di due ...

