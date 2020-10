Godfall: per giocare sarà necessario essere sempre connessi online (Di domenica 4 ottobre 2020) Ebbene sì, per giocare Godfall sarà necessaria una connessione online permanente. La conferma arriva dal PS Store e da Counterplay Games Per giocare Godfall dovrete essere sempre connessi online. Ebbene si, il looter-slasher per PlayStation 5 e PC, richiederà una connessione Internet costante, anche se state giocando in modalità giocatore singolo. La pagina ufficiale del PlayStation Store per Godfall ha confermato che il gioco richiede una connessione Internet persistente per giocare. Ecco la possibile ragione per cui per giocare Godfall sarà sempre necessaria la ... Leggi su tuttotek (Di domenica 4 ottobre 2020) Ebbene sì, persarà necessaria unaonepermanente. La conferma arriva dal PS Store e da Counterplay Games Perdovrete. Ebbene si, il looter-slasher per PlayStation 5 e PC, richiederà unaone Internet costante, anche se state giocando in modalità giocatore singolo. La pagina ufficiale del PlayStation Store perha confermato che il gioco richiede unaone Internet persistente per. Ecco la possibile ragione per cui persarànecessaria la ...

