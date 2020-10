Djokoivc-Khachanov in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2020

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) Gli ottavi di finale deloffriranno lo scontro tra Novak Djokovic e Karen, scontro tra due atleti dalle caratteristiche tecniche profondamente differenti. Il serbo proverà a disinnescare il dritto esplosivo dell’avversario russo, dopo aver annichilito in successione Mikael Ymer, Ricardas Berankis e Daniel Galan Riverso. Il match andrà in scena lunedì 5 ottobre, come terzo match dalle ore 11.00:televisiva su Eurosport (210 o 211 di Sky, DAZN) e livesu Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match.