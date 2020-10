Beppe Sala pronto al giro di vite sui monopattini a Milano (Di domenica 4 ottobre 2020) C’è un problema monopattini a Milano. Sono tanti, troppi, e il loro utilizzo (con molte persone che non seguono le regole del codice della strada) rischia di mettere a repentaglio la sicurezza in città. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala commentando la nota della Procura meneghina che ha parlato di mezzi in circolazione superiori al limite consentito. Per questo motivo ha invitato le aziende (quelle che si occupano del noleggio in strada di questi mezzi) a ritirare i monopattini in eccesso, altrimenti si arriverà alla revoca delle autorizzazioni. LEGGI ANCHE > Milano, 31enne sul monopattino elettrico travolta da un furgone: è in fin di vita La Procura di Milano ha rilevato che nel capoluogo meneghino ci siano in ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 4 ottobre 2020) C’è un problema. Sono tanti, troppi, e il loro utilizzo (con molte persone che non seguono le regole del codice della strada) rischia di mettere a repentaglio la sicurezza in città. Lo ha detto il sindacocommentando la nota della Procura meneghina che ha parlato di mezzi in circolazione superiori al limite consentito. Per questo motivo ha invitato le aziende (quelle che si occupano del noleggio in strada di questi mezzi) a ritirare iin eccesso, altrimenti si arriverà alla revoca delle autorizzazioni. LEGGI ANCHE >, 31enne sul monopattino elettrico travolta da un furgone: è in fin di vita La Procura diha rilevato che nel capoluogo meneghino ci siano in ...

