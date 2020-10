AresGate | Giuliana De Sio | «Mi hanno chiesto di fingere un flirt ma ho rifiutato Non ho più lavorato con loro | eravamo corpi molto estranei»

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 4 ottobre 2020)De Sio E’ stato un sodalizio vincente quello traDe Sio e la coppia Alberto Tarallo e Teodosio Losito che ha permesso all’attrice di lasciare il segno sul piccolo schermo in fiction di successo come L’Onore e il Rispetto e Il Bello delle Donne. Dagospia l’ha contatta chiedendole se avesse qualcosa da dire sull’: “Io non ho piùcon. Diciamo che è stata una scelta reciproca,. Il mio organismo espressivo, la mia provenienza artistica non aveva niente a che fare con quel mondo lì. C’era una distanza di visione (…) Al funerale di Losito non ci sono stata perché ero in tournée altrimenti ci ...