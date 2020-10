Allerta Meteo Liguria: codice giallo per temporali e piogge diffuse fino a domani, attese mareggiate da libeccio (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo le deboli precipitazioni che nella notte hanno interessato il levante ligure, Arpal ha prolungato l’Allerta Gialla (la piu’ bassa) per temporali e piogge diffuse sul centro-levante della regione fino alle 8:00 di domani, lunedi’ 5 ottobre. Un nuovo impulso perturbato, infatti, interessera’ nuovamente la Liguria, con piogge diffuse e possibili temporali forti e organizzati, venti fino a burrasca forte e ancora mareggiate intense da libeccio.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo le deboli precipitazioni che nella notte hanno interessato il levante ligure, Arpal ha prolungato l’Gialla (la piu’ bassa) persul centro-levante della regionealle 8:00 di, lunedi’ 5 ottobre. Un nuovo impulso perturbato, infatti, interessera’ nuovamente la, cone possibiliforti e organizzati, ventia burrasca forte e ancoraintense da.L'articoloWeb.

RegLiguria : [4/10-10.00] #AllertaMeteoLIG ?? Scattata alle 10 l'allerta meteo GIALLA per temporali e piogge diffuse sulle zone… - DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - Corriere : Maltempo, Piemonte e Liguria chiedono lo stato d’emergenza: allerta meteo al Nord, caldo al Sud - Emanuele676 : @christianPRFG @bravimabasta Il problema è che dovrebbero iniziare a querelare. Che l'ultimo che ha detto che l'all… - BorettoTw : ?? Da mezzogiorno di oggi in Emilia-Romagna allerta meteo gialla/arancione di 36 ore per temporali e criticità idra… -