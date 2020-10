Agnelli: «L’Asl Torino non avrebbe emesso quel comunicato» (Di domenica 4 ottobre 2020) Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato a Sky commentando lo spinoso caso che è diventata Juventus-Napoli. Gli è stato chiesto cosa avrebbe fatto, dopo il comunicato dell’Asl, se si fosse trovato al posto del presidente del Napoli. «Io sarei assolutamente partito, ma non credo che la Asl avrebbe emesso quel comunicato, nel momento in cui lo fa ci deve essere stata qualche inosservanza del protocollo iniziale. A mio giudizio la Asl non interviene se tutto il Protocollo Federale viene osservato. L’Asl dipende dal Ministero della Sanità, quindi il cortocircuito è interno loro». L'articolo Agnelli: «L’Asl Torino non avrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Il presidente della Juventus, Andrea, ha parlato a Sky commentando lo spinoso caso che è diventata Juventus-Napoli. Gli è stato chiesto cosafatto, dopo ildell’Asl, se si fosse trovato al posto del presidente del Napoli. «Io sarei assolutamente partito, ma non credo che la Asl, nel momento in cui lo fa ci deve essere stata qualche inosservanza del protocollo iniziale. A mio giudizio la Asl non interviene se tutto il Protocollo Federale viene osservato. L’Asl dipende dal Ministero della Sanità, quindi il cortocircuito è interno loro». L'articolo: «L’Aslnon...

dicofilo : RT @AnnaMariaDeFalc: #Caressa ha avuto il coraggio di rivelare ad Agnelli che l'autorita' per la Salute e' delle Asl e non del Governo cent… - gionnisei1 : RT @frajuvee10: Andrea Agnelli che dice chiaramente che, se l'Asl è intervenuta, significa che c'è stata qualche mancanza prima. ?????????? - VittoriaColonn2 : Piccinini 'se ci fossero stati casi nella Juve e l'asl piemontese vi avesse vietato di partire voi l'avreste fatto?… - francoisengo : RT @TuttoMercatoWeb: Cos'avrebbe fatto la Juve? Agnelli: 'Sarei partito. Ma l'ASL Torino non avrebbe emesso quel comunicato' - Soulblavk0 : RT @EmmeEmm_: Agnelli vorrebbe dirlo ma non può dirlo che è stato De Laurentiis ha spingere con la ASL, e si è dovuto nascondere dietro a u… -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli L’Asl Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera