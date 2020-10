UFFICIALE | Napoli | i positivi al Covid-19 salgono a 2 | la nota del club

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, ufficiale il passaggio di #Younes all'#EintrachtFrankfurt - claudioruss : UFFICIALE - Il #Napoli informa che, durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19… - DiMarzio : #Napoli, il comunicato ufficiale del club sui tamponi effettuati - _SiGonfiaLaRete : UFFICIALE - SSC Napoli comunica: '#Elmas positivo al Covid-19' - allgoalsnapoli : UFFICIALE - SSC Napoli comunica: Elmas positivo al Covid-19, elaborati tutti i tamponi #JuventusNapoli #covid19… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Napoli

Zedadka va in prestito alla Cavese L’affare è stato confermato in queste ore proprio dal Napoli tramite il proprio sito ufficiale, negli ultimi giorni l'Eintracht l’aveva spuntata sulle altre ...Il numero di giocatori positivi al Covid-19 in casa Napoli sale a due: oltre a Piotr Zielinski anche Eljif Elmas è risultato positivo al Coronavirus alla vigilia del big-match contro la Juventus in ...