Twitter e l’ondata di cinguettii funebri su Trump: l’annuncio (Di sabato 3 ottobre 2020) Un’ondata di cinguettii ‘funebri’ contro il presidente Usa Donald Trump ha invaso Twitter, ora che è ricoverato in ospedale per il Covid-19 LEGGI ANCHE: Da Trump a Bolsonaro, i capi di Stato scettici e poi positivi al Covid Trump positivo al Covid, a rischio la campagna elettorale contro Biden Twitter ha annunciato che rimuoverà i … L'articolo Twitter e l’ondata di cinguettii funebri su Trump: l’annuncio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020) Un’ondata di’ contro il presidente Usa Donaldha invaso, ora che è ricoverato in ospedale per il Covid-19 LEGGI ANCHE: Daa Bolsonaro, i capi di Stato scettici e poi positivi al Covidpositivo al Covid, a rischio la campagna elettorale contro Bidenha annunciato che rimuoverà i … L'articoloe l’ondata disu: l’annuncio proviene da www.meteoweek.com.

TgrPiemonte : Continua l'ondata di maltempo in Piemonte. In valle Vermenagna, nel cuneese, numerosi smottamenti ed allagamenti in… - DPCgov : #24settembre Una intensa ondata di maltempo sta interessando l'Italia con precipitazioni e venti fino a burrasca fo… - alessioviola : Ho preso ‘na tranvata, ma tutto ok. :) Vorrei ringraziare tutti per l’ondata straordinaria di affetto. Grazie Marta… - kolemicos : RT @ReEurode: Lo sapete vero che significa? Stringeranno d'assedio le scuole, le spremeranno in ogni modo per estrarne, a furia di tamponi,… - Mania48Mania53 : RT @ReEurode: Lo sapete vero che significa? Stringeranno d'assedio le scuole, le spremeranno in ogni modo per estrarne, a furia di tamponi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter l’ondata Trump e il messaggio alle milizie dei «Proud Boys»: chiamata alle armi? Corriere della Sera