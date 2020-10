Trump in ospedale : che succede ora? (Di sabato 3 ottobre 2020) Donald Trump è attualmente ricoverato al Walter Reed National Medical Center di Washington dopo essere risultato positivo al Covid-19 assieme alla moglie Melania. Febbricitante e affaticato, il 74enne Presidente degli Stati Uniti ha abbandonato la Casa Bianca raggiungendo il suo elicottero, Marine One, che lo ha condotto in ospedale. Indossava la mascherina. In un video … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 3 ottobre 2020) Donaldè attualmente ricoverato al Walter Reed National Medical Center di Washington dopo essere risultato positivo al Covid-19 assieme alla moglie Melania. Febbricitante e affaticato, il 74enne Presidente degli Stati Uniti ha abbandonato la Casa Bianca raggiungendo il suo elicottero, Marine One, che lo ha condotto in. Indossava la mascherina. In un video … InsideOver.

Agenzia_Ansa : #Covid: #Trump trasportato in ospedale. La Casa Bianca: 'Ci resterà alcuni giorni su consiglio dei medici come mi… - Adnkronos : #Trump ricoverato in ospedale - Agenzia_Ansa : #Covid, #Trump ricoverato in ospedale per precauzione, non ci sarà un trasferimento di poteri al vicepresidente Pen… - Giuliarondina20 : RT @cicciogia: Abbiamo Trump in ospedale e #Salvini in tribunale. Il 2020 comincia a farsi perdonare. #Catania - callmeJadeh : tg: trump in ospedale io: ???????????????????????? -