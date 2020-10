Si apre il processo a Salvini. Il leader della Lega va in tribunale a Catania assediando i giudici che lo devono processare (Di sabato 3 ottobre 2020) In una Catania blindata continua lo show organizzato in questi tre giorni da leader della Lega Matteo Salvini, che ha trasformato l’udienza preliminare del processo per il caso Gregoretti in un un circo mediatico senza precedenti: centinaia di giornalisti accreditati, il Palazzo di giustizia off limits sia dentro – sospese quasi tutte le udienze degli altri processi, chiusi gli uffici per il pubblico, divieto di accesso per “persone che non svolgano la professione Legale” – che fuori, con divieto di parcheggio nel piazzale antistante anche per avvocati e magistrati, sia per le auto private sia per quelle di servizio. E ancora: strade chiuse al traffico, cinquecento uomini tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Un dispiegamento di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) In unablindata continua lo show organizzato in questi tre giorni daMatteo, che ha trasformato l’udienza preliminare delper il caso Gregoretti in un un circo mediatico senza precedenti: centinaia di giornalisti accreditati, il Palazzo di giustizia off limits sia dentro – sospese quasi tutte le udienze degli altri processi, chiusi gli uffici per il pubblico, divieto di accesso per “persone che non svolgano la professionele” – che fuori, con divieto di parcheggio nel piazzale antistante anche per avvocati e magistrati, sia per le auto private sia per quelle di servizio. E ancora: strade chiuse al traffico, cinquecento uomini tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Un dispiegamento di ...

In una Catania blindata continua lo show organizzato in questi tre giorni da leader della Lega Matteo Salvini, che ha trasformato l’udienza preliminare del processo per il caso Gregoretti in un un ...

