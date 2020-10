Serie A, rischio contagio: nel Genoa salgono a 22 i positivi al COVID (Di sabato 3 ottobre 2020) Serie A – Il COVID continua a spaventare il mondo del calcio. Dopo il Lockdown di qualche mese fa e la lenta ripresa, sembra essere tornata l’ombra del virus in Serie A. Dal post quarantena ci sono sempre stati pochi casi di calciatori positivi in Serie A, ma nell’ultimo mese è peggiorato tutto. Dopo diversi casi sparsi tra vari club, il Genoa sta vivendo una situazione anomala. Dopo il match Napoli-Genoa, son risultati positivi tanti tesserati rossoblu. E continuano a salire. Infatti ad oggi sono 22 i positivi nella squadra di Preziosi (17 calciatori, 5 membri dello staff). Serie A, il Genoa annuncia altri 3 casi di COVID Continua l’incubo ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 ottobre 2020)A – Ilcontinua a spaventare il mondo del calcio. Dopo il Lockdown di qualche mese fa e la lenta ripresa, sembra essere tornata l’ombra del virus inA. Dal post quarantena ci sono sempre stati pochi casi di calciatoriinA, ma nell’ultimo mese è peggiorato tutto. Dopo diversi casi sparsi tra vari club, ilsta vivendo una situazione anomala. Dopo il match Napoli-, son risultatitanti tesserati rossoblu. E continuano a salire. Infatti ad oggi sono 22 inella squadra di Preziosi (17 calciatori, 5 membri dello staff).A, ilannuncia altri 3 casi diContinua l’incubo ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie rischio Serie A a rischio: 14 positivi al Genoa Vanity Fair Italia Serie A, Gravina e la FIGC lavorano al piano d'emergenza: torna l'idea playoff

La Serie A è a rischio? Non ancora ma l'allarme cresce dopo gli ultimi casi di positività al Coronavirus. Il focolaio in casa Genoa, la creazione di una regola per il rinvio delle partite che sino a ...

Domani Juve-Napoli, De Laurentiis ha chiamato Agnelli: si teme il rischio di nuovi contagi

Dipende da quando è stata eventualmente contratta l'infezione: durante Napoli-Genoa o (è questo il rischio) nei giorni successivi da Zielinski o dal membro dello staff. Domani Juve-Napoli, De Laurenti ...

