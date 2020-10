Schalke | portiere sostituito all’intervallo | capitano smentisce allenatore | “Scelta tattica”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo aver incassato tre reti dal Lipsia ildelloRalf Fährmann non è tornato in campo nella ripresa. Il nuovodel club di Gelsenkircken, Manuel Baum, intervistato dopo la sconfitta per 4-0 sul cambio delha detto: "Fährmann si è infortunato agli adduttori nel primo tempo, quindi abbiamo dovuto sostituirlo all'intervallo". Ma ildelloOmar Mascarell contraddice il suo: "Il cambio delera di natura tattica. Lui sta bene". Un vero caos insomma alloche in tre partite di Bundesliga ha incassato 15 reti realizzando solo un gol. Una crisi senza precedenti per i blues che sono ultimi con zero punti in Bundesliga. ...