Sassuolo | Caputo | “Non smetto di stupire e stupirmi Aspetto la cena con Del Piero…”

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ancora una volta c'è lo zampino di Francesconella vittoria del. I neroverdi non brillano, ma superano comunque il Crotone con un rotondo 4-1.caption id="attachment 1028239" align="alignnone" width="1024", getty images/captionLE PAROLE DILo stessoha raccontato le sue emozioni ai microfoni di Sky Sport: "Ci alleniamo tutti i giorni sui nostri movimenti. Il mister mi chiede di legare il gioco contro squadre come il Crotone. Sicuramente per un attaccante è sempre il massimo segnare. Cerco di aiutare i compagni con la mia esperienza. Questa posizione è bellissima perché ci fa staccare in modo sereno e ci dà più forza. Non ci poniamo limiti, cercheremo di mettere in difficoltà tutti. Poi vedremo... Ho sempre cercato di ...