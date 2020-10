Ryan Murphy e Netflix ancora insieme per Monster, nuova storia di orrori e assassinii seriali (Di sabato 3 ottobre 2020) Il successo istantaneo di Ratched – stroncata dalla critica statunitense, ma accolta con entusiasmo dal pubblico di mezzo mondo – spiana la strada a una nuova produzione Netflix firmata Ryan Murphy e Ian Brennan. Si tratta di Monster: The Jeffrey Dahmer Story, serie limitata scritta e diretta da Janet Mock (Pose, Hollywood) insieme a Carl Frankin (Mindhunter, The Leftovers) e in cui è prevista la partecipazione di Richard Jenkins (premio Emmy per la miniserie HBO Olive Kitteridge). Sulla scia di American Crime Story: L’Assassinio di Gianni Versace, Monster racconterà una versione drammatizzata della storia di Jeffrey Dahmer, uno dei serial killer più tristemente noti d’America. La serie assumerà il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Il successo istantaneo di Ratched – stroncata dalla critica statunitense, ma accolta con entusiasmo dal pubblico di mezzo mondo – spiana la strada a unaproduzionefirmatae Ian Brennan. Si tratta di: The Jeffrey Dahmer Story, serie limitata scritta e diretta da Janet Mock (Pose, Hollywood)a Carl Frankin (Mindhunter, The Leftovers) e in cui è prevista la partecipazione di Richard Jenkins (premio Emmy per la miniserie HBO Olive Kitteridge). Sulla scia di American Crime Story: L’Assassinio di Gianni Versace,racconterà una versione drammatizzata delladi Jeffrey Dahmer, uno dei serial killer più tristemente noti d’America. La serie assumerà il ...

Cinematography – Ratched

Ratched è l’infermiera dall’animo spietato che ancora una volta ha fatto parlare di se con la serie Netflix diretta dal genio Ryan Murphy.

