Roma, Pedro: «Vogliamo lottare per lo Scudetto» Pedro ha commentato la vittoria conquistata contro l'Udinese: le dichiarazioni dell'attaccante della Roma Pedro, attaccante della Roma, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria conquistata contro l'Udinese. PRESTAZIONE – «Sono contento per la squadra, abbiamo giocato una bella partita. Sono contento per i tre punti, abbiamo fatto una buona partita». ESULTANZA – «Il 3 è dedicato alla mia famiglia, il cuore alzato verso il cielo è dedicato a una cara persona scomparsa da poco che conoscevo a Tenerife». SOFFERENZA – «Con una squadra così chiusa è sempre difficile trovare spazi, alla fine però siamo riusciti a portare a casa la vittoria». PRIMA VITTORIA – «Poteva segnare chiunque, ...

