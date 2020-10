Roland Garros 2020: Muguruza-Collins sospesa per pioggia (Di sabato 3 ottobre 2020) Dura appena 10 minuti la sfida tra Garbine Muguruza e Danielle Collins valevole per il terzo turno del Roland Garros 2020. È ancora una volta la pioggia la protagonista a Parigi, anche in questo ultimo match del terzo turno del tabellone femminile. Muguruza, avanti 1-0 dopo il break conquistato in apertura, è stata costretta a fermarsi sul 30-15 sul proprio servizio a causa dell’arrivo della pioggia. Match sospeso in attesa e nella speranza che il meteo sia più clemente con le due tenniste. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Dura appena 10 minuti la sfida tra Garbinee Daniellevalevole per il terzo turno del. È ancora una volta lala protagonista a Parigi, anche in questo ultimo match del terzo turno del tabellone femminile., avanti 1-0 dopo il break conquistato in apertura, è stata costretta a fermarsi sul 30-15 sul proprio servizio a causa dell’arrivo della. Match sospeso in attesa e nella speranza che il meteo sia più clemente con le due tenniste.

ItaliaTeam_it : MARTI AGLI OTTAVI DEL ROLAND GARROS! ?? Martina #Trevisan rimonta e supera 1-6 7-6 6-3 la greca Maria Sakkari! RT… - Eurosport_IT : Sono 3 gli italiani rimasti ancora in gioco al Roland-Garros e che giocheranno gli ottavi di finale sulla terra ros… - sportface2016 : #RG20 | #Muguruza-#Collins sospesa per pioggia - dedaIux : Al Roland Garros sono all’assurdo. Giocano sotto una pioggia intensa, giocatori in difficoltà a rischio infortunio e il tetto rimane aperto. - paoloigna1 : Il più atteso invece ha deluso le attese #Berrettini -