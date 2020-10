Recovery Fund, Furlan “Le risorse devono servire per crescita e lavoro” (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Al presidente del Consiglio Conte noi diciamo con chiarezza che tutte le risorse del Recovery plan devono assolutamente essere spese per crescita e lavoro. A partire dallo sblocco delle infrastrutture materiali ed immateriali: lì abbiamo 100 mld bloccati da anni. Occorrono tanti investimenti in ricerca, innovazione, digitalizzazione e formazione perchè è di questo che il Paese ha bisogno”. Lo ha detto stamattina nel corso della trasmissione “Settegiorni” su Rai Uno la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan. “Come Cgil, Cisl e Uil abbiamo detto con chiarezza che alle risorse ingenti del Recovery Fund debbano essere immediatamente sommate quelle del Mes sanitario. Lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Al presidente del Consiglio Conte noi diciamo con chiarezza che tutte ledelplanassolutamente essere spese pere lavoro. A partire dallo sblocco delle infrastrutture materiali ed immateriali: lì abbiamo 100 mld bloccati da anni. Occorrono tanti investimenti in ricerca, innovazione, digitalizzazione e formazione perchè è di questo che il Paese ha bisogno”. Lo ha detto stamattina nel corso della trasmissione “Settegiorni” su Rai Uno la segretaria generale della Cisl Annamaria. “Come Cgil, Cisl e Uil abbiamo detto con chiarezza che alleingenti deldebbano essere immediatamente sommate quelle del Mes sanitario. Lo ...

GiuseppeConteIT : Ottimo incontro con @vonderleyen a margine del Consiglio europeo. Abbiamo avuto uno scambio di vedute sul prossimo… - La7tv : #omnibus @AlbertoBagnai (Lega) sorride commentando le parole di Alessia Morani sul #RecoveryFund: 'I 209 miliardi?… - borghi_claudio : Ora @AlbertoBagnai: ma perchè un politico di centrodestra deve ripetere le balle di sinistra come ad esempio quella… - zazoomblog : Recovery Fund Furlan “Le risorse devono servire per crescita e lavoro” - #Recovery #Furlan #risorse #devono - mario59539816 : @claudio_2022 Perche' devono tirare su i soldi, il Recovery Fund diventato un miraggio, non sanno piu' che pesci pi… -