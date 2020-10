Nave Gregoretti: Pm chiede archiviazione per Salvini. Non c’è stato sequestro di persona (Di sabato 3 ottobre 2020) Colpo di scena al processo contro il leader della Lega: il pm di Catania Andrea Bonomo ha chiesto al Gup Nunzio Sarpietro l'archiviazione per il reato di sequestro di persona aggravato per Matteo Salvini Leggi su firenzepost (Di sabato 3 ottobre 2020) Colpo di scena al processo contro il leader della Lega: il pm di Catania Andrea Bonomo ha chiesto al Gup Nunzio Sarpietro l'per il reato didiaggravato per Matteo

La procura di Catania, dunque, ha nuovamente richiesto, come aveva fatto nella prima fase del procedimento, l'archiviazione di Matteo Salvini dall'accusa di sequestro di persona per la gestione dello ...

Quest’oggi, sabato 3 ottobre, si svolgerà l’udienza preliminare che vede protagonista Matteo Salvini per il caso Gregoretti a Catania ... bloccati a luglio del 2019 per quattro giorni sulla nave ...

