Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati in mattinata: via libera al match contro la Juventus (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Covid-19 ha portato al rinvio di Genoa-Torino per via dell'elevato numero di positivi riscontrati nel club rossoblu, ma la medesima cosa, fortunatamente, non avverrà per Juventus-Napoli. La società partenopea, infatti, ha comunicato che tutti i tamponi effettuati in mattinata sono negativi, anche se si attende ancora l'esito di altri quattro test: "Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi".

ZZiliani : COVID AL NAPOLI. Ricordo a tutti che Zielinski segnò al Genoa un gol talmente bello che fu letteralmente sommerso d… - AlfredoPedulla : Per chi lo chiede e siete tanti: #Bakayoko-#Napoli sempre più. Lui ha detto no a tutti, un minimo di pazienza ancora - ZZiliani : È arrivato il Perin del Napoli: il primo positivo, intendo (oltre a un dirigente). In bocca al lupo a tutti quelli… - ferrante_pie : RT @TMW_radio: ??ULTIM'ORA NAPOLI ?? Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comuni… - AlfanoToni : RT @sportface2016: +++#Napoli, tutti i tamponi effettuati stamattina sono risultati negativi: #JuveNapoli domani sera si giocherà+++ -