Moto GP, Morbidelli: “Rossi? Non vedo l’ora di batterlo. Voglio dimostrargli che ha scelto bene” (Di sabato 3 ottobre 2020) “Penso solo a mettere le mie gomme davanti a quelle di Valentino Rossi. Non vedo l’ora di battagliare con lui e penso che è quello che non vedo l’ora di fare in questo momento. Quando mi ritrovo in pista a lotta con Vale c’è una sensazione diversa. Con lui ho sempre il sorriso sulle labbra ed è bello, soprattutto in MotoGP, poter lottare con qualcuno sorridendo”. Queste le parole di Franco Morbidelli, che dopo aver vinto il Mondiale in Moto2, ora si prepara a condividere il box con il suo eroe e mentore, Valentino Rossi. “Non vedo l’ora che arrivino quei momenti e spero che capiti ancora anche quest’anno – ha proseguito il pilota del Team Petronas ai microfoni di ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) “Penso solo a mettere le mie gomme davanti a quelle di Valentino Rossi. Nonl’ora di battagliare con lui e penso che è quello che nonl’ora di fare in questo momento. Quando mi ritrovo in pista a lotta con Vale c’è una sensazione diversa. Con lui ho sempre il sorriso sulle labbra ed è bello, soprattutto inGP, poter lottare con qualcuno sorridendo”. Queste le parole di Franco, che dopo aver vinto il Mondiale in2, ora si prepara a condividere il box con il suo eroe e mentore, Valentino Rossi. “Nonl’ora che arrivino quei momenti e spero che capiti ancora anche quest’anno – ha proseguito il pilota del Team Petronas ai microfoni di ...

