MediasetTgcom24 : Maltempo, trovato morto un ragazzo disperso nel Vercellese #fiumesesia - g_bonincontro : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, trovato morto un ragazzo disperso nel Vercellese #fiumesesia - aresbi3 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, trovato morto un ragazzo disperso nel Vercellese #fiumesesia - lucabattanta : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, trovato morto un ragazzo disperso nel Vercellese #fiumesesia - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, trovato morto un ragazzo disperso nel Vercellese #fiumesesia -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo trovato

TGCOM

In mattinata è stato evacuato con l'eliambulanza 118 un guardiapesca che si trovava bloccato al Lago delle Rovine ... Notte difficile in tutta l'Ossola per il maltempo che ha flagellato il territorio, ...E' stato recuperato il corpo del ragazzo disperso da venerdì notte dopo un incidente sulla strada provinciale Doccio-Crevola. L'auto su cui viaggiava era finita nel fiume Sesia. Il cadavere è stato ...