Maltempo Aosta | cade pianta | morto vigile del fuoco volontario

Un vigile del fuoco volontario di Arnad, in provincia di Aosta, è morto a causa del Maltempo. Secondo quanto si è appreso una pianta gli è crollata addosso durante un intervento di soccorso

