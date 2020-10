Io ti cercherò: arriva nelle librerie il romanzo basato sulla serie Rai (Di sabato 3 ottobre 2020) In libreria arriva Io Ti Cercherò, il libro gemello dell'omonima fiction tv disponibile su RaiPlay e in onda dal 5 ottobre su Rai1, scritto dallo sceneggiatore della serie. In onda da lunedì 5 ottobre alle 21.25 su Rai1, Io ti Cercherò, coproduzione di Rai Fiction e Publispei di Verdiana Bixio, è una serie tv ma anche un romanzo che approderà in libreria il 1 ottobre a ridosso della messa in onda della prima puntata. Protagonisti della serie Alessandro Gassmann, Maya Sansa con la regia di Gianluca Maria Tavarelli. La sceneggiatura è opera di Massimo Bavastro, Monica Rametta, Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli. Scritto da Massimo Bavastro, co-creatore della serie, Io ti cercherò - libro ripercorre le vicende alla base della storia di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 ottobre 2020) In libreriaIo Ti Cercherò, il libro gemello dell'omonima fiction tv disponibile su RaiPlay e in onda dal 5 ottobre su Rai1, scritto dallo sceneggiatore della. In onda da lunedì 5 ottobre alle 21.25 su Rai1, Io ti Cercherò, coproduzione di Rai Fiction e Publispei di Verdiana Bixio, è unatv ma anche unche approderà in libreria il 1 ottobre a ridosso della messa in onda della prima puntata. Protagonisti dellaAlessandro Gassmann, Maya Sansa con la regia di Gianluca Maria Tavarelli. La sceneggiatura è opera di Massimo Bavastro, Monica Rametta, Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli. Scritto da Massimo Bavastro, co-creatore della, Io ti cercherò - libro ripercorre le vicende alla base della storia di ...

