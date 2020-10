Inter, Conte: 'Lazio ottima squadra, ci arriviamo bene e senza snaturarci' (Di sabato 3 ottobre 2020) ... De Roon: "Siamo più forti ma lo Scudetto…" Caso Suarez: i vertici della juventus si sarebbero mobilitati per il suo esame Romelu Lukaku si confessa a "La Gazzetta dello Sport" Monza, Galliani: "... Leggi su europacalcio (Di sabato 3 ottobre 2020) ... De Roon: "Siamo più forti ma lo Scudetto…" Caso Suarez: i vertici della juventus si sarebbero mobilitati per il suo esame Romelu Lukaku si confessa a "La Gazzetta dello Sport" Monza, Galliani: "...

Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #LazioInter ?? - FcInterNewsit : FcIN - PSG, blitz per Eriksen: Gueye e soldi. No dell'Inter e di Conte. A vuoto anche un approccio del BVB - Inter : ?? | FORMAZIONE Questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte per #BeneventoInter! ?? #FORZAINTER ???? - cla_dallacqua : RT @Inter: ?? | CONFERENZA Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #LazioInter ?? - SteNeroBlu : 'Il nostro obiettivo è la bellezza??!!!' ?????? Questo non è #Conte, è #Zeman travestito da Conte #LazioInter #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte Inter, Conte può sorridere: Vidal recuperato per la Lazio. E Zhang carica la squadra La Gazzetta dello Sport Premier League: il Chelsea stende 4-0 il Crystal Palace

Le reti arrivano tutte nella ripresa: Chilwell, Zouma e Jorginho (doppietta) fanno tornare i Blues al successo in campionato ...

Inter, Conte: "Cerchiamo la bellezza, ma in Italia si bada troppo al risultato"

Dopo i successi con Fiorentina e Benevento i nerazzurri vanno a caccia di conferme all'Olimpico contro la Lazio: "Siamo molto curiosi di vedere che ...

Le reti arrivano tutte nella ripresa: Chilwell, Zouma e Jorginho (doppietta) fanno tornare i Blues al successo in campionato ...Dopo i successi con Fiorentina e Benevento i nerazzurri vanno a caccia di conferme all'Olimpico contro la Lazio: "Siamo molto curiosi di vedere che ...