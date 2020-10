Hamburger con zucchine (Di sabato 3 ottobre 2020) Questa ricetta di , senza uova, è veramente deliziosa, un piatto comodo e rapido da preparare che potete utilizzare in tutte le occasioni. Una ricetta pratica anche per i bambini e veramente ricca di gusto, vediamo insieme la preparazione. IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 300 g di macinato di vitello/manzo750 g di zucchine Sale fino q.b.Olio evo q.b.1/2 cipolla (Facoltativo)Menta o rosmarino q.b. Iniziamo la preparazione degli lavando e sbucciando le zucchine. Quindi una volta lavate, togliete le due estremità e poi grattugiatele direttamente in un canovaccio asciutto e pulito. A questo punto cercate di strizzare bene il canovaccio per rimuovere il più possibile l’acqua di vegetazione delle zucchine, poi mettete le zucchine in un contenitore e ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 3 ottobre 2020) Questa ricetta di , senza uova, è veramente deliziosa, un piatto comodo e rapido da preparare che potete utilizzare in tutte le occasioni. Una ricetta pratica anche per i bambini e veramente ricca di gusto, vediamo insieme la preparazione. IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 300 g di macinato di vitello/manzo750 g diSale fino q.b.Olio evo q.b.1/2 cipolla (Facoltativo)Menta o rosmarino q.b. Iniziamo la preparazione degli lavando e sbucciando le. Quindi una volta lavate, togliete le due estremità e poi grattugiatele direttamente in un canovaccio asciutto e pulito. A questo punto cercate di strizzare bene il canovaccio per rimuovere il più possibile l’acqua di vegetazione delle, poi mettete lein un contenitore e ...

