Gregoretti, Salvini: 'Continuo a ritenere che la mia scelta fu legittima' (Di sabato 3 ottobre 2020) All'uscita dal tribunale per l'udienza preliminare sul caso Gregoretti, Matteo Salvini dichiara: 'La mia scelta fu legittima e Continuo a difenderla. Non cambio idea a seconda se io sia al governo o ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 ottobre 2020) All'uscita dal tribunale per l'udienza preliminare sul caso, Matteodichiara: 'La miafua difenderla. Non cambio idea a seconda se io sia al governo o ...

LegaSalvini : *CASO GREGORETTI: UDIENZA PRELIMINARE SALVINI RINVIATA AL 20 NOVEMBRE* = Catania, 3 ott. (Adnkronos) - E' stata ri… - amnestyitalia : Domani la nostra task force sarà presente a Catania per monitorare la manifestazione regionale promossa da 'Mai con… - La7tv : #tagada Nicola Fratoianni sulle argomentazioni di Matteo Salvini sul caso #Gregoretti in vista del processo di Cata… - piras_zia : RT @ivocamic: #SALVINI COLPEVOLE? ALLORA TUTTI COLPEVOLI!! IN TRIBUNALE #CONTE #LAMORGESE #DIMAIO Processo Gregoretti, il premier Conte fi… - castell32082033 : RT @flavikon: Piccolo esercizio di memoria: Di maio e Conte erano al governo con #Salvini fino a poco fa (e ci sarebbero rimasti se lo stes… -