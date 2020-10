Gregoretti, processo a Salvini: il pm chiede di nuovo di archiviare il caso (Di sabato 3 ottobre 2020) Il pubblico ministero Andreas Bonomo ha chiesto ancora al Gup di Catania Nunzio Sarpietro l'archiviazione del reato di sequestro di persona nei confronti del segretario della Lega Matteo Salvini nell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 ottobre 2020) Il pubblico ministero Andreas Bonomo ha chiesto ancora al Gup di Catania Nunzio Sarpietro l'archiviazione del reato di sequestro di persona nei confronti del segretario della Lega Matteonell'...

