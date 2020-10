Gregoretti, il pm ha chiesto l'archiviazione per Salvini (Di sabato 3 ottobre 2020) Il pm di Catania Andrea Bonomo ha chiesto al Gup Nunzio Sarpietro l'archiviazione per il reato di sequestro di persona aggravato per Matteo Salvini . Come previsto, la Procura ha chiesto il non luogo ... Leggi su today (Di sabato 3 ottobre 2020) Il pm di Catania Andrea Bonomo haal Gup Nunzio Sarpietro l'per il reato di sequestro di persona aggravato per Matteo. Come previsto, la Procura hail non luogo ...

aderenzis1 : Caso Gregoretti, la Procura ha chiesto il 'non luogo a procedere' per Salvini - Noiconsalvini : RT @GrimoldiPaolo: Processo #Salvini, la Procura di #Catania ha chiesto nuovamente l'archiviazione per il caso #Gregoretti così come nella… - StreetNews24 : E' quanto si apprende da ambienti giudiziari. Gup in camera di consiglio. La difesa del leader della Lega ha chiest… - GrimoldiPaolo : Processo #Salvini, la Procura di #Catania ha chiesto nuovamente l'archiviazione per il caso #Gregoretti così come n… - modamanager : RT @ilgiornale: Il pm Bonomo ha chiesto il 'non luogo a procedere' per il caso Gregoretti. Ora da decisione finale spetta al Gup https://t.… -