Gregoretti, il Gup sentirà mezzo governo. Il processo a Salvini finisce prima di cominciare (Di sabato 3 ottobre 2020) Lasciamo stare i sospetti sulla giustizia politicizzata. Saltiamo a piè pari gli ultimi vent'anni di sentenze ad orologeria che un centrodestra meno timido avrebbe senz'altro preteso di illuminare attraverso un'inchiesta parlamentare. E archiviamo pure le indegne parole di Luca Palamara captate dal trojan («Salvini ragione, ma adesso bisogna attaccarlo»). Facciamo infine finta che i magistrati avanzino in carriera solo per merito e non soprattutto grazie a spinte e a riconoscimenti "politici", spesso arrivati sull'onda di indagini con imputati eccellenti. Togliamo tutto, ma lo stesso si rabbrividisce a leggere i lanci di agenzie dell'udienza preliminare di Catania sul caso-Gregoretti, dove Salvini risponde di sequestro aggravato di persona. Il 20/11 deporranno Conte e ...

